Un llamado al 911 derivó en la aprehensión de un sospechoso

En el sur de la Capital de Catamarca, efectivos policiales aprehendieron a un hombre sospechado de haber cometido un ilícito en una vivienda y darse a la fuga. El procedimiento se activó a partir de un requerimiento del SAE-911.

Cómo fue el operativo

Según el reporte, personal del COEM-Kappa llegó a la intersección de calle Joselín Cerda Rodríguez y avenida Gdor. Valentín Aramburu, donde entrevistó a un joven de 29 años, quien relató que un sujeto habría cometido un hecho delictivo en su domicilio y escapó.

Aprehensión y traslado

Más tarde, en las inmediaciones, los uniformados aprehendieron al presunto autor: un hombre de apellido Sarmiento (31). Fue trasladado a la Seccional Novena, que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.