Policiales

Un llamado al 911 derivó en la aprehensión de un sospechoso

La intervención policial se realizó en la zona de Joselín Cerda Rodríguez y Valentín Aramburu.

Redacción Vía Catamarca

25 de enero de 2026,

Un llamado al 911 derivó en la aprehensión de un sospechoso
El operativo se desplegó luego de un requerimiento del SAE-911 y culminó con el traslado del hombre a la dependencia policial correspondiente.

En el sur de la Capital de Catamarca, efectivos policiales aprehendieron a un hombre sospechado de haber cometido un ilícito en una vivienda y darse a la fuga. El procedimiento se activó a partir de un requerimiento del SAE-911.

Cómo fue el operativo

Según el reporte, personal del COEM-Kappa llegó a la intersección de calle Joselín Cerda Rodríguez y avenida Gdor. Valentín Aramburu, donde entrevistó a un joven de 29 años, quien relató que un sujeto habría cometido un hecho delictivo en su domicilio y escapó.

Aprehensión y traslado

Más tarde, en las inmediaciones, los uniformados aprehendieron al presunto autor: un hombre de apellido Sarmiento (31). Fue trasladado a la Seccional Novena, que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS