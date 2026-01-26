Un jubilado de 71 años mató a su hijo durante una pelea familiar: qué investiga la Justicia

Un episodio de extrema gravedad sacudió a la localidad bonaerense de Ostende, en el partido de Pinamar. Un jubilado de 71 años mató de un disparo en el cuello a su hijo de 36 años en el marco de una violenta pelea familiar. El hecho ocurrió este domingo y es investigado por la Justicia.

El agresor fue detenido y quedó imputado por homicidio en contexto de violencia familiar, mientras se intenta establecer si actuó en legítima defensa o si se trató de un crimen.

Qué se sabe sobre la pelea que terminó en tragedia

De acuerdo con el testimonio brindado por el propio acusado, identificado como Raúl O., la discusión comenzó dentro del ámbito familiar y se tornó violenta cuando su hijo, Ezequiel, presuntamente lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero.

La zona donde sucedió el hecho.

Ante esa situación, el hombre tomó un pistolón y efectuó un disparo que impactó en el cuello del joven. Tras recibir el balazo, la víctima logró caminar aproximadamente 50 metros antes de desplomarse en la vía pública.

El trabajo policial y las primeras pericias

Personal de la Policía Bonaerense y de la Policía Científica trabajó en el lugar del hecho para recolectar pruebas. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán determinantes para el avance de la causa.

Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones a vecinos y posibles testigos para reconstruir con precisión lo ocurrido.

La investigación judicial en curso

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar, y del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, encabezado por Leopoldo Mancinelli.

La Justicia busca determinar si el disparo fue efectuado en un contexto de legítima defensa o si corresponde la figura de homicidio simple. Para ello, serán clave las pruebas forenses y los testimonios que se sumen en las próximas horas.