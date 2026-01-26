Un hombre iba en moto con su hija de 23 años y su nieto de 3 meses: chocaron con un colectivo y murieron

Un escalofriante accidente tuvo lugar en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. Un hombre de 45 años manejaba una moto en la que viajaba junto a su hija de 23 años y su nieto de 3 meses cuando chocaron contra un colectivo: murieron los 3.

Trágico accidente en Merlo: tres muertos

El hecho tuvo lugar este domingo por la tarde. El choque frontal con el colectivo 510 fue tan fuerte que aunque las víctimas fueron atendidas de inmediato no hubo manera de salvarlas. Según se supo, ninguno de los tres llevaba casco.

La tragedia ocurrió en la intersección de la Ruta 1003 y Montes de Oca, cuando el colectivo circulaba por la ruta, en sentido a Libertad, y la moto iba hacia el lado contrario, tal como consignó el medio Primer Plano.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Alegre, Aylín y Mateo. El hombre murió en el lugar y la joven fue trasladada muy grave: falleció horas más tarde.

El bebé, en tanto, fue llevado al hospital Bautista de Libertad por un conductor que presenció el accidente. Lamentablemente, el recién nacido llegó sin vida.

La moto habría perdido el control

Los testigos que viajaban en el colectivo señalan que el choque fue muy fuerte. En el frente del rodado, de hecho, quedaron severos daños.

Del operativo participaron numerosos efectivos policiales y personal de emergencias. Además, se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades.

El chofer del colectivo quedó demorado en el marco de una causa caratulada como triple homicidio culposo, a cargo de la UFI N°8 de Morón. Sin embargo, la primera información indica que la moto habría perdido el control antes de chocar de frente con el colectivo.