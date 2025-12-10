Un hombre fue asesinado a machetazos por el exmarido de su novia: un nene de 5 años, testigo del crimen

Cristian Eleazar Gómez Núñez, de 32 años, estaba a punto de mudarse con su novia y el hijo de 5 años de esta. En medio de esos preparativos, la expareja de la chica y padre del niño le pidió reunirse para “hablar” y aclarar algunas cosas en relación a la “nueva vida” que comenzarían. El encuentro terminó con Gómez Núñez asesinado a machetazos. Aseguran que hubo premeditación.

El brutal asesinato ocurrió en Bosques, partido de Florencio Varela, el pasado lunes en una casa ubicada en la calle Miguel Cané, entre la avenida Luján y Martín Coronado.

El agresor fue identificado como Néstor Sebastián Cabañas, quien recibió en su propia casa a la víctima. Cristian fue de buena fe, con el objetivo de que los tres adultos mantuvieran una buena relación en pos del mejor escenario para el niño, quien estaba presente en la escena del crimen.

El brutal crimen

Según la reconstrucción del hecho, en cuanto se encontraron, hubo una discusión y Néstor atacó al hombre con un machete afilado. Le ocasionó dos heridas profundas, una en el abdomen y otra en el pecho.

El agresor fue detenido en el lugar sin resistirse. Testigos afirman que agredió el cuerpo de Gómez, aún cuando ya estaba tirado en el piso.

Cristian, por su parte, fue trasladado al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, pero llegó sin signos vitales: habría muerto poco antes de llegar. Los médicos indicaron que sufrió un shock hipovolémico ya que perdió mucha sangre.

“Queremos que esto se difunda para presionar y evitar que (Cabañas) quede en libertad. Me dicen que no va a salir, pero ya sabemos cómo es la Justicia”, expresó la madre de la víctima, Georgina Núñez, en diálogo con el medio local Infosur.