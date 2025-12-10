Mató a su hijo de 4 años y se quitó la vida: la estremecedora llamada a la mamá

La localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, atraviesa horas de profunda conmoción tras una tragedia que sacudió a toda la comunidad. Durante la madrugada de este martes, un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de cuatro años y posteriormente se suicidó dentro de un camión estacionado al costado de una ruta provincial.

El episodio ocurrió pocos minutos después de la medianoche, en el acceso principal a Huanguelén, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60. Fuentes judiciales confirmaron que el autor del crimen, identificado como Gustavo Suárez, llamó a su expareja, una sargento de la Policía local, para informarle su ubicación y anunciarle que iba a matar al niño y luego quitarse la vida.

La mujer alertó de inmediato a sus colegas. Un móvil policial se dirigió al lugar y halló un camión Mercedes Benz 2035 detenido sobre la banquina. En su interior encontraron a Suárez sin vida, con un disparo en la cabeza y una pistola Bersa calibre .22 en la mano. El niño aún estaba con signos vitales, pero murió durante su traslado al hospital local.

Coronel Suárez: un hombre mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. (Foto: Google Maps, Gentileza)

Según trascendió, Suárez habría dejado un mensaje en su WhatsApp anticipando sus intenciones, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente. Un agente vinculado a la investigación señaló al diario La Nueva que existían antecedentes de violencia familiar entre los involucrados y que el hombre “veía poco a su hijo y habría actuado en represalia hacia la mujer”.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, liderada por el fiscal Jorge Viego, bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Tragedia en la ciudad.

Otro caso que genera preocupación en Coronel Suárez

La conmoción también crece por un segundo hecho violento en la región. Maximiliano Eduardo Roth, condenado en 2022 por golpear brutalmente a una nena de dos años, recuperó la libertad por “buena conducta” y volvió a protagonizar un gravísimo ataque. Tras salir de prisión bajo el régimen de libertad asistida, fracturó el cráneo a su hijastro de 11 meses en una vivienda de Coronel Suárez.

De acuerdo con la denuncia formulada por su pareja, Roth mantuvo cautiva a la mujer y a sus dos hijos durante tres días, hasta que ella logró escapar y pedir ayuda. El bebé fue hallado con múltiples lesiones y permanece internado en terapia intermedia en el Hospital Penna, aunque fuera de peligro.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15, imputó a Roth por tentativa de homicidio. El acusado se negó a declarar. El expediente, según fuentes judiciales, fue remitido al fiscal Jorge Viego.

Ambos episodios reavivan el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección, los controles a personas con antecedentes de violencia familiar y los criterios para otorgar libertades anticipadas.