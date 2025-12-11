¡Un asco! Vendía “milanesas” hechas con papel higiénico prensado

Un episodio tan insólito como espantoso tuvo lugar el pasado martes en Santiago del Estero, cuando en el marco de las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, bromatología encabezó un operativo y terminó secuestrando “falsas milanesas”: estaban hechas con papel higiénico prensado.

Varias personas alertaron sobre un comerciante tucumano que estaba vendiendo unas milanesas que tenían “aspecto, textura y sabor extraños”. Así fue que llegaron a Carro Trico, un puesto de venta en la plazoleta Fuerza Aérea.

A partir de las denuncias, la Municipalidad de Loreto ordenó un operativo en el lugar, a cargo de su Dirección de Bromatología. Así las cosas, un grupo de inspectores se hizo presente en el puesto de comidas.

Qué encontraron en el puesto

Juan del Jesús Sosa, de 45 años y domiciliado en San Miguel de Tucumán estaba al frente del puesto, donde había nueve bultos de “milanesas” listas para ser comercializadas. Al revisarlas se dieron cuenta de que estaban hechas de papel higiénico y cartón prensado. Como las milanesas reales, estaban pasadas por huevo y cubiertas con pan rallado.

El producto fue secuestrado y el carro de comidas desalojado de la Feria. Las falsas milanesas fueron destruidas y Sosa fue inhabilitado, de modo que no podrá ingresar a la Feria como tampoco instalar negocios de comida en la ciudad de Loreto.

Al hombre se le labró un acta de infracción y se dio intervención a la fiscal de turno, Eugenia Calligarisl. Próximamente se avanzará con las acciones judiciales correspondientes.

No es el primer caso

En agosto pasado, también en Santiago del Estero, otro vendedor ambulante fue descubierto vendiendo el mismo producto adulterado. En aquella oportunidad ocurrió en las fiesta en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado.

Además de las milanesas, aquel caso presentó chorizos adulterados. En esa oportunidad se decomisaron más de 20 kilos de milanesas, también destinadas a ser comercializadas durante un evento multitudinario.