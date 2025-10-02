Triple crimen de Florencio Varela: la escalofriante declaración del hombre que cavó el pozo

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sumó un nuevo capítulo con la detención de Ariel Giménez, un joven de 29 años que brindó una versión clave sobre lo ocurrido el 19 de septiembre.

Giménez, quien fue el sexto detenido en la causa, era intensamente buscado por la Policía Bonaerense. El viernes pasado allanaron la vivienda que compartía con su familia en Florencio Varela, pero no lo encontraron. Horas más tarde, fue él mismo quien decidió entregarse: llamó a las autoridades y pidió que volvieran a su casa para detenerlo.

Sexto detenido triple crimen Florencio Varela

El vínculo con la pareja investigada

Según su declaración ante los efectivos, Giménez fue contactado por una pareja que le pidió alquilar un equipo de música para supuestamente organizar una fiesta en la vivienda ubicada en Chañar y Río Jáchal, donde luego se cometieron los homicidios.

El acuerdo se cerró alrededor de las 20 del viernes 19, apenas antes de que las víctimas fueran vistas por última vez al subir a una Chevrolet Tracker. Giménez contó que entregó el parlante en las inmediaciones de la casa, a cambio de $30.000 y drogas. Esto significa que ya todo el plan estaba organizado en ese momento para realizar el crimen.

Al día siguiente, al reclamar por la devolución del parlante, la pareja le pidió que se acercara nuevamente a la vivienda. Según su versión, allí lo invitaron a realizar una “changa” para su hermano, que no pudo asistir por cuestiones laborales. Giménez aceptó el trabajo sin saber de qué se trataba.

El pozo en el patio que cavó

Cuando llegó a la casa, la pareja le mostró un pozo a medio tapar en el patio trasero. Con una pala y un pico, Giménez lo rellenó y emparejó el terreno. Por esa tarea recibió $45.000 y la promesa de un viaje en auto de aplicación para regresar con el parlante.

Antes de irse, le regalaron las herramientas utilizadas, las cuales luego vendió a un vecino.

La situación judicial

Tras brindar esta versión a los policías, Giménez quedó detenido e imputado por encubrimiento agravado. Sin embargo, al ser trasladado este lunes a la fiscalía de Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar.

La explicación que dio en primera instancia no tiene validez judicial a menos que la ratifique formalmente ante el fiscal. La investigación sigue en curso para determinar el rol real que cumplió Giménez y su vínculo con los principales acusados.