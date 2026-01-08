Traslado a Benjamín Paz: operativo del C.E.R.O.

Un operativo de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. concretó el traslado a Tucumán de un detenido imputado en una causa de abuso sexual.

El procedimiento se realizó desde San Salvador de Jujuy y se ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad, en cumplimiento de una orden emitida por la Oficina de Gestión de Audiencias.

Según se informó, durante la jornada del miércoles se conformó una comitiva policial para trasladar al imputado, que se encontraba alojado en una dependencia jujeña.

La intervención se efectuó por disposición de la Jefatura de Policía, a cargo del comisario general Joaquín Girvau, y por requerimiento de las autoridades judiciales.

El grupo arribó al Complejo Penitenciario Benjamín Paz pasadas las 17 horas.

Allí, el detenido fue ingresado a la Unidad N°2 y quedó a disposición judicial de la Oficina de Gestión de Audiencias de Ejecución del Centro Judicial Capital.