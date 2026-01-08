Policiales

Traslado a Benjamín Paz: operativo del C.E.R.O.

El detenido, imputado por abuso, fue trasladado desde Jujuy bajo estrictas medidas de seguridad.

Redacción Vía Tucumán

8 de enero de 2026,

Traslado a Benjamín Paz: operativo del C.E.R.O.
La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. y se ejecutó bajo lineamientos fijados por la Jefatura de Policía.

Un operativo de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O. concretó el traslado a Tucumán de un detenido imputado en una causa de abuso sexual.

El procedimiento se realizó desde San Salvador de Jujuy y se ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad, en cumplimiento de una orden emitida por la Oficina de Gestión de Audiencias.

Según se informó, durante la jornada del miércoles se conformó una comitiva policial para trasladar al imputado, que se encontraba alojado en una dependencia jujeña.

La intervención se efectuó por disposición de la Jefatura de Policía, a cargo del comisario general Joaquín Girvau, y por requerimiento de las autoridades judiciales.

El grupo arribó al Complejo Penitenciario Benjamín Paz pasadas las 17 horas.

Allí, el detenido fue ingresado a la Unidad N°2 y quedó a disposición judicial de la Oficina de Gestión de Audiencias de Ejecución del Centro Judicial Capital.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS