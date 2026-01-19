Tragedia en la Ruta 1: murió un adolescente tras un choque

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la noche dejó como saldo la muerte de un adolescente de 17 años en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El hecho se registró alrededor de las 22:00, sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Callejón Hondo y el ingreso al Kartódromo de Payahuaico, en la localidad de San Antonio.

Según la información difundida, el joven circulaba en una motocicleta Mondial 110 cc (dominio A159HYJ) y, por causas que se investigan, impactó contra una camioneta Chevrolet (dominio VES-595) conducida por Matías González (21), quien habría detenido la marcha y se encontraba estacionado a un costado de la ruta.

Tras el choque, el adolescente fue asistido por personal del SAME, pero falleció durante el traslado hacia el Hospital San Juan Bautista debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Antonio, sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 y peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, mientras se avanza con las pericias para establecer cómo ocurrió el hecho.