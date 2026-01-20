Terror en Villa Crespo: un efectivo de la Federal se bajó de un auto, empezó a disparar e hirió a una persona

En pleno barrio porteño de Villa Crespo, un policía federal que andaba en auto se bajó, comenzó a disparar e hirió a una persona que estaba entrando a su trabajo.

El episodio sucedió poco antes de las 6 en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, de acuerdo a lo que difundió TN. Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Ciudad se acercó hasta el lugar de los hechos cuando fue alertado.

Qué se encontraron

En el momento de la llegada, se toparon con una violenta situación: el atacante, un cabo de la federal, descendió de su vehículo y había comenzado a disparar al aire justo en el momento en el que un grupo de empleados entraba a una empresa de alimentos.

Así fue como alcanzó a darle un disparo en la pierna a un hombre que se desempeña como chofer en el lugar. Rápidamente, se solicitó una ambulancia que llegó a la zona y lo trasladó de urgencia al Hospital Durand donde se encuentra fuera de peligro.

El operativo en la zona

El autor de los disparos fue reducido y quedó detenido. Según los testigos, el agresor estaba alterado y se investiga si estaba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes. También, se desconoce si hubo una situación previa con la víctima o si se trató de un ataque premeditado.

En la zona hay un importante operativo llevado adelante por la Policía de la Ciudad que se encuentra tomando declaraciones. Los peritos trabajan en el lugar para recopilar las pruebas y, además, se secuestró la pistola de 9 milímetros con la que el policía disparó.