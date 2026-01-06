Terror en Hurlingham: así fue el violento robo que sufrió Nicolás Wiñazki

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un violento asalto este lunes por la mañana en el partido bonaerense de Hurlingham, en un episodio que generó fuerte conmoción por las circunstancias y el nivel de tensión vivido.

WIÑAZKI. (Gentileza Clarín).

Qué se sabe del robo a Wiñazki

El hecho ocurrió cerca de las 7.30, cuando Wiñazki esperaba la llegada de unos pintores en una casa en refacción, aún no habitada y con un cartel de “vendido” en el frente. En ese contexto, dos delincuentes armados y encapuchados lo sorprendieron de manera repentina y lo amenazaron para que entregara dinero. “¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le exigieron.

Según las primeras informaciones, los asaltantes habrían creído que la vivienda estaba vacía, lo que refuerza la hipótesis de un robo al voleo. Al no contar con alarmas ni cámaras de seguridad propias, el lugar resultó un blanco fácil para el accionar delictivo.

Durante el asalto se produjo una situación inesperada. Los ladrones le preguntaron a qué se dedicaba y, al responder que era periodista, Wiñazki les pidió conservar su celular: “¿No me dejás el teléfono que es mi herramienta de trabajo?”. Contra todo pronóstico, los delincuentes accedieron al pedido y le devolvieron el dispositivo antes de huir.

Los asaltantes escaparon en un auto negro con un botín compuesto por 200 dólares, unos 60.000 pesos, una mochila, una computadora y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de los hijos del periodista. El vehículo de Wiñazki, en cambio, quedó en el lugar. A pesar del fuerte susto, el periodista confirmó que no fue golpeado ni sufrió agresiones físicas.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 1ª de Hurlingham y la UFI N.º 8 de Morón, encabezada por el fiscal Nicolás Filippini. La Policía Bonaerense analiza cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los delincuentes, que habrían huido por el Acceso Oeste.

Además, los investigadores intentan determinar si el vehículo utilizado en el escape fue un Peugeot 308 negro, que había sido robado días atrás en el partido de Morón. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos.