Suman pistas para resolver el homicidio de Aguilares

La investigación por el homicidio de Javier Ariel Sarmiento (50) sumó nuevos avances este jueves con una serie de allanamientos en Aguilares y zonas cercanas.

La Policía informó que en los procedimientos se secuestraron elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido y sostener las próximas medidas de la causa.

El caso

Sarmiento fue hallado sin vida días atrás en el paraje Los Ríos, en un sector de Guasa Rincón, sobre un camino de tierra. Según los datos oficiales, presentaba heridas de arma blanca en la zona de la nuca y el faltante de una mano, un cuadro que desde el inicio planteó una pesquisa compleja y delicada.

Nuevas pistas

A partir de los secuestros realizados en medidas previas y del trabajo de campo —averiguaciones y entrevistas— surgieron nuevas líneas que derivaron en la identificación de otros domicilios de interés. Con esa información, se solicitaron nuevas disposiciones al Ministerio Público Fiscal para ampliar los registros.

Allanamientos

Con autorización judicial, se concretaron procedimientos en viviendas de Santa Ana, la ciudad de Aguilares y el paraje Los Ríos. Allí se incautaron:

prendas de vestir con manchas pardo rojizas ,

machetes y machetas ,

nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, todos considerados relevantes para el avance de la causa.

Las diligencias fueron realizadas por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, con apoyo de equipos de las áreas Oeste y Reducción, además de Infantería Sur, Patrulla y Comisaría Aguilares, con intervención del Ministerio Público Fiscal y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.