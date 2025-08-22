Su mamá la obligó a decir cuando tenía 11 años que su papá la abusaba y hasta mintió en Cámara Gesell: ahora pide ayuda

Samira Rabi, quien hoy tiene 21 años, grabó un video que compartió y viralizó en redes sociales con una contundente historia: “Cuando tenía 11 años me obligaron a mentir y decir que mi papá abusaba sexualmente de mí. Mi papá está condenado injustamente y necesito que alguien escuche la verdad”.

Su padre, Fabian Rabi, se encuentra privado de su libertad cumpliendo condena alojado en la Brigada de Tucumán Capital. Aún no fue trasladado a un penal debido a que no hay cupo.

La búsqueda de la joven para hacer justicia por su padre

Según aseguró Crónica, la joven en los próximos días hará un pedido formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise la condena por abuso sexual a 13 años de prisión que recibió su padre, luego que ella mintiera en la cámara Gesell, obligada por su mamá, quien la sometía a maltrato físico y verbal.

“Esto me viene haciendo mucho daño psicológico, estoy con tratamiento, y me hace muy mal, e interfiere en mi vida social todos los días”, contó Samira, quien suspendió de manera provisoria el cursado de sus estudios en Derecho, de la Universidad Nacional de Tucumán, para abocarse de lleno a la lucha por la inocencia de su padre.

“Intentamos de todo, nunca nadie nos atendió, nos dicen que no podemos hacer nada”, remarcó a este medio. Y agregó: “Me dicen que la Cámara Penal de Buenos Aires es la única que puede hacer la revisión”.