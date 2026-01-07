Secuestran casi 150 kilos de marihuana en un taller de la Capital

En un operativo que comenzó por una denuncia ajena al narcotráfico y terminó destapando un presunto centro de acopio, la Policía de Tucumán secuestró casi 150 kilos de marihuana durante un allanamiento en un inmueble de calle San Juan al 1800, en la Capital.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Lastenia, dependiente de la Unidad Regional Este, y luego tomó participación el área especializada para confirmar el hallazgo y avanzar con la investigación.

Según detalló el jefe de Policía, Joaquín Girvau, el procedimiento se enmarcó en una causa judicial iniciada por amenazas agravadas: “En una causa judicial tramitada en la Comisaría de Lastenia, con todo el personal a cargo del comisario Páez, se trabajó una denuncia por amenazas agravadas y se llegó a este domicilio, donde se dio con la novedad del secuestro de toda esta droga que estaba en bolsas de arpillera”.

Tras el descubrimiento, se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas Capital, que realizó las pruebas de campo y confirmó la sustancia: marihuana. El total fue de 145,900 kilos, distribuidos en 79 envoltorios, cada uno con un peso superior a los dos kilos.

Un taller mecánico bajo sospecha

De acuerdo con lo informado por la Jefatura, el lugar allanado sería un taller mecánico, aunque bajo una hipótesis clave: que funcionara como fachada para almacenar estupefacientes: “Se trata de un taller mecánico que aparentemente habría sido alquilado como una pantalla para acopiar droga para vender”, sostuvo Joaquín Girvau, al tiempo que remarcó que la pesquisa seguirá para determinar responsabilidades.

En ese marco, el jefe policial expresó preocupación por la magnitud del secuestro en la zona: “Para esta zona, genera preocupación por la gran cantidad de droga que se está secuestrando”, afirmó.

“La Policía de Tucumán, por instrucción del gobernador y del ministro de Seguridad, va a ser inflexible en este tipo de hechos”.

Durante el operativo, tres personas quedaron demoradas: dos mayores de edad y un menor de 17 años. Según el informe, permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia, mientras se definen medidas y se realiza la consulta de antecedentes.

Además, Girvau indicó que ya se trabaja con registros fílmicos y con intervención de áreas investigativas y fiscales: “Tenemos muchas cámaras acá en la zona, ya trabajan la DIGEDROP con la Fiscalía Federal, la Fiscalía de Narcomenudeo, se está involucrando toda la gente que se tiene que involucrar, para que esto se esclarezca definitivamente, y caigan todos los responsables, es una directiva del gobernador de la provincia, que está al tanto de esta situación, está en contacto con nosotros, desde que tomamos conocimiento, él y el Ministro de Seguridad”.

El rol de los testigos

En el cierre, el jefe policial resaltó el acompañamiento de vecinos que actuaron como testigos y felicitó al personal que llevó adelante la pesquisa.

“Necesitamos del compromiso de la comunidad y quiero destacar la valentía de quienes se ofrecieron como testigos, así como felicitar a la gente de la Comisaría de Lastenia por esta gran investigación y este importante secuestro”.