Se supo en detalle qué objetos encontraron junto a Diego, el joven enterrado en una casa lindera a la de Cerati

El caso de Diego Fernández Lima conmociona al país y día a día se conocen más detalles. Si bien apenas se supo del hallazgo se hizo público parte de lo que se había encontrado, con la identificación de sus restos, se difundió la nómina completa de la evidencia.

Los elementos hallados junto a los restos de Diego Fernández Lima

Los objetos que estaban junto a los restos del joven desaparecido en 1984 conmocionan y hablan de la época e incluso trasladan a las costumbres de los adolescentes de aquellos años.

Uno de los objetos que más conmovió fue la corbata tejida. Cabe destacar que la familia del chico declaró que el día de su desaparición salió de su hogar aludiendo que pasaría por la casa de un amigo y de allí al colegio. Por ello es que tenía puesta ese accesorio, típico de uniformes escolares.

Entre los objetos se encontraba una moneda japonesa de 5 yenes, acuñada en 1975. En aquellos años se solía usar como dije de collares.

Una de las primeras cosas que se destacó fue el hallazgo de un reloj Casio CA 90, fabricado en Japón en 1982. Solía ser furor porque tenía calculadora.

Muy de aquellos años también, se encontró un llavero flotante naranja y su respectiva llave. Además había una ficha de casino con su número de serie.

En cuanto a la vestimenta, se recuperó una hebilla de cinturón y la etiqueta de una prenda de vestir marca UFO. Asimismo, también dieron con una media blanca. En su interior los forenses hallaron restos óseos, parte de las más de 150 piezas de este tipo que lograron colectar.