Se conoció el parte policial sobre el accidente de Thiago Medina y hay un dato clave sobre lo que ocurrió.

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva luego del grave accidente de moto que sufrió el viernes pasado en Moreno, Buenos Aires. El parte médico indica que el joven de 22 años se encuentra en estado reservado y con riesgo de vida, tras ser operado y que le extirparan el bazo, según informó el canal TN.

Cómo ocurrió el accidente

Según la investigación policial, Medina conducía una moto Honda sin chapa cuando colisionó con un vehículo que circulaba en sentido contrario, un Chevrolet Corsa manejado por José Fernando Córdoba.

El impacto se produjo en la parte lateral trasera del automóvil, cerca del baúl. Tras el choque, se llamó al 911 y personal policial llegó al lugar, constatando la gravedad de las lesiones de Thiago.

La causa judicial

Interviene la UFI N°1 de Moreno, que inició una causa por lesiones culposas. José Fernando Córdoba figura como imputado, mientras que Thiago Medina es la víctima del accidente.

Las autoridades continúan recabando información y pruebas sobre las circunstancias del choque para determinar responsabilidades.

Por el momento, Thiago Medina permanece hospitalizado en estado crítico, mientras familiares, amigos y seguidores siguen de cerca su evolución y esperan buenas noticias sobre su recuperación.