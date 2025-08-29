Se conocieron detalles de la escena del crimen de Claudia Scrazzolo, la mujer asesinada en Ezeiza

La muerte de Claudia Scrazzolo sigue siendo un verdadero misterio. La investigación avanza sobre las imágenes de las cámaras de la zona y el análisis de los celulares, y si bien no está imputada por el momento, se sigue de cerca el rol de su hija de 15 años en los hechos.

La mujer fue hallada semienterrada en su casa de Tristán Suárez, pero las pericias indican que la escena del crimen propiamente dicho fue la habitación de la mujer.

La habitación de Claudia, dónde la habrían matado

Este viernes se conocieron imágenes se ese ambiente de la casa, en la que se ve el colchón y la pared con importantes manchas de sangre. A raíz de estas marcas, se estableció que muy probablemente Claudia haya sido atacada allí, incluso mientras dormía, teniendo en cuenta que la mujer estaba vestida con un pijama color marrón claro.

El colchón se observa descubierto, dado que las sábanas y frazadas fueron utilizadas para envolver el cuerpo y arrastrarlo hacia afuera.

En el interior de la casa además de sangre había manchas de barro, mientras que en el patio se encontró tierra removida cubierta por unas chapas: allí habían semienterrado a la mujer.

La maza con la que habrían golpeado a Claudia

En la casa también se encontró una maza cuyo mango de madera estaba roto: con esa herramienta habrían golpeado en la cabeza de la víctima, aunque no fueron esas heridas las que le provocaron la muerte.

Qué determinó la autopsia de la mujer asesinada en Ezeiza

La autopsia realizada a Claudia determinó que la víctima sufrió golpes en su cabeza, pero no fue esto lo que le provocó la muerte, sino que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Claudia fue semienterrada en el patio de su casa.

Scrazzolo tenía heridas lacerantes en la zona encefálica, pero no le provocaron ni hemorragias internas ni fracturas de cráneo. Asimismo, la autopsia arrojó que tenía golpes en el estómago, pero no se determinó si eran recientes o viejos. La mujer tenía las manos manchadas de sangre.

La tumba que intentaron cavar para enterrarla tenía apenas 30 centímetros de profundidad y un metro y medio de largo.