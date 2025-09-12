Sangriento operativo en Mar del Plata: rehenes, tiroteo y dos muertos

Un operativo policial organizado en Mar del Plata para dar con el paradero de un delincuente acusado de asesinar a un hombre en mayo último terminó con dos muertos y una familia en riesgo.

En una verdadera noche de terror, el procedimiento tuvo lugar en el Barrio Libertad de la ciudad balnearia. El objetivo era detener a Matías Cornejo, quien hace unos meses habría matado a Rubén “Viruta” Ordoñez, otro malhechor, en lo que se supone se trató de un ajuste de cuentas.

Pero el operativo no resultó cómo se esperaba, ya que lejos de entregarse, el acusado y sus cómplices respondieron a los tiros. Por ese accionar, un agente resultó herido de bala en la pierna derecha.

Una familia de rehén y dos muertos

En medio del tiroteo, los delincuentes se escondieron en una casa, tomando de rehén a una abuela y a sus dos nietas, aunque se especula que eran familiares de uno de los delincuentes. Las mujeres fueron identificadas como Olga Rosa Acosta, de 72 años; Zoe Morena Niz León, de 17; y Ariadna Magalí Niz León, de 19.

Horas después, el operativo concluyó con dos hombres muertos: uno de ellos, el buscado Matías Cornejo, quien recibió un tiro en la frente.

El segundo fallecido era el cómplice del primero y fue identificado como Nahuel Niz. Unas horas después de haber ingresado al Hospital Interzonal con una herida de arma de fuego en la cabeza, este viernes por la madrugada murió.

Continúa la investigación

El fiscal Carlos Russo está detrás de la investigación que busca determinar las circunstancias en que se produjeron las muertes. Al principio, se especulaba con que Cornejo se había suicidado tras sentirse rodeado por la policía. Por el momento esa versión no fue ni afirmada ni desmentida.

En otro orden, Flavio Gabriel Basualdo de 40 años, el tercer implicado en el hecho, fue detenido acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres que se encontraban en la vivienda donde se originó el tiroteo.

El allanamiento de urgencia realizado en la vivienda lindera, en la calle República Siria 840, propiedad lindera, arrojó como resultado el secuestro de una ametralladora (similar PAM) 9 mm, con cargador y 10 cartuchos, cargadores circulares con 34 cartuchos, cargadores de la ametralladora, prendas de vestir del buscado, estupefacientes y elementos vinculantes.