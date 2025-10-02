Salió a la luz un audio que le mandó Pequeño J a su novia: “Espera que arregle este problema”

La captura de Pequeño J fue, para las autoridades, el mayor paso que se dio en el marco de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela. El joven de 20 años permanece detenido en Perú, mientras en nuestro país sigue surgiendo material e información que hacen a la causa.

Si bien la pista “narco-peruana” fue el eje del caso desde el primer momento, detener a “Pequeño J” era un desafío: no tenía documento argentino y nunca estuvo en el radar de los registros narcos.

Para llegar a él hubo muchos factores que ayudaron, uno de ellos, su novia. La chica estaba en la casa que allanaron el pasado fin de semana y fue entonces cuando aportó datos, además de un celular que permitió encontrar dónde estaba Tony Janzen Valverde Victoriano.

Ahora, se dio a conocer un audio que Pequeño J le había enviado a una mujer. Se desconoce si es la novia que aportó los datos u otra persona. Ya desde Seguridad de la provincia advirtieron que el joven tenía “muchas parejas y casas”.

En el mensaje de voz en cuestión le advierte que está escapando, que quiere llevarla con él pero cuando “arregle este problema” y también da a entender que, dado el contexto, “se tiene que dejar humillar”.

Qué dice el audio que Pequeño J le envió a su novia

Mauro Szeta publicó en su cuenta de X el audio que el narco peruano le envió a su novia. Por las referencias que hace, todo indica que lo mandó cuando ya estaba escapando.

El mensaje arranca como respuesta a un reclamo: “Esperame nomás que arregle este problema. Yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa”.

“Ando en lugares lejos y es feo, porque me tengo que dejar humillar, y yo nunca me dejé humillar por nadie”, agrega.

Después con términos un poco confusos habla de que “hay personas que le sacan su plata” y de un “boliviano” que le quitó su “casaca”.

“No quiero que tú veas lo que paso, pero entiende... Yo te tengo que traer a tí cuando todo esté bien, pero en guerra no. No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada...”, dice el joven.

“Es inocente”

Este martes, luego de atrapar a su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, se le pudo tender una trampa y hacerlo caer. Pequeño J está detenido en Perú, desde donde su abogado y familia rompieron el silencio este jueves.

El primero en hablar para la prensa fue el abogado del joven detenido. “Concretamente hay que dejar al órgano jurisdiccional que haga su trabajo”, manifestó ante las cámaras en Perú.

Uno de los periodistas que lo abordaba mencionó que la primera audiencia en donde se interrogará al acusado tendrá lugar este viernes. En el video, se observa como al letrado lo siguen dos mujeres jóvenes y suben los tres al mismo auto.

“Solamente queremos justicia para mi hermano”, dijo una de las mujeres. En tanto la otra declaró: “Todo lo que hablan es totalmente falso. Investiguen bien, por favor”.

Desde el piso de Crónica, donde analizaban los dichos, recordaron la importancia de la familia para Pequeño J. Según consignron en el canal, la idea de escapar del país fue precisamente encontrar protección en sus parientes.