Policiales / Crimen

Rompió el silencio la sobrina de uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela

Indagan a los acusados de manejar la camioneta y de cavar los pozos para cometer el triple crimen.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

29 de septiembre de 2025,

Rompió el silencio la sobrina de uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela
Un fiscal y policías jujeños trabajaron con celeridad y su investigación aportó a la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón (Bolivia).

En medio de la investigación por el caso de Brenda, Morena y Lara apareció la voz de Florencia, señalada como la acompañante de Lázaro Víctor Sotacuro, el conductor detenido y sobrina de este hombre, quien hoy es uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

La joven aclaró su relación con el vehículo y contó cómo fueron las horas previas, desmintiendo las versiones que la vinculan como cómplice.

Quién es Lázaro Sotacuro, el chofer de la camioneta y quinto detenido

El hombre, de 41 años y nacionalidad peruana y argentina, fue capturado en un hostal de Villazón, en la frontera con La Quiaca, Jujuy.

Sotacuro es señalado como el chofer de la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez. El vehículo, de su propiedad, fue una de las pruebas centrales que permitió avanzar en la investigación.

También aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas.

No tenía pedido de captura internacional. Sin embargo, un dato movilizó una orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías de La Matanza que interviene en el caso.

Temas Relacionados

MÁS DE Crimen
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS