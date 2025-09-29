Rompió el silencio la sobrina de uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela

En medio de la investigación por el caso de Brenda, Morena y Lara apareció la voz de Florencia, señalada como la acompañante de Lázaro Víctor Sotacuro, el conductor detenido y sobrina de este hombre, quien hoy es uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

La joven aclaró su relación con el vehículo y contó cómo fueron las horas previas, desmintiendo las versiones que la vinculan como cómplice.

Quién es Lázaro Sotacuro, el chofer de la camioneta y quinto detenido

El hombre, de 41 años y nacionalidad peruana y argentina, fue capturado en un hostal de Villazón, en la frontera con La Quiaca, Jujuy.

Sotacuro es señalado como el chofer de la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez. El vehículo, de su propiedad, fue una de las pruebas centrales que permitió avanzar en la investigación.

También aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas.

No tenía pedido de captura internacional. Sin embargo, un dato movilizó una orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías de La Matanza que interviene en el caso.