Rol clave: quién es el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de La Matanza detuvo a una persona por el triple crimen de Florencio Varela. Con esta, son 12 las aprehensiones en el caso que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, 15 años; Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20.

Quién es el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Bernabé Jesús Mallon, de 42, fue arrestado durante la noche de este viernes 19 de diciembre. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón ordenó el procedimiento en el que también se secuestraron seis celulares.

Bernabé Jesús Mallon (42), detenido por la DDI de La Matanza.

El accionar se desarrolló dentro de una vivienda de la localidad de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense. El sujeto habría intentado escapar de la Justicia ya que había vendido su auto Chevrolet Cruze y estaba a punto de mudarse.

Qué rol ocupaba el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

De acuerdo con la investigación, Mallon se relacionaba con Alex Ydone Castillo y Florencia Ibarra, quienes también fueron imputados por la comercialización de estupefacientes. Además, estaría implicado en maniobras de trata de personas.

Su participación habría sido clave en el triple crimen de Florencio Varela porque asistió al encuentro del jueves 18 de septiembre, en una parrilla de Avellaneda. Allí, se habría planificado el suceso y habría sido el contacto que invitó a e Gutiérrez a la fiesta.

Lara Gutiérrez habría tenido citas con ciudadanos peruanos en Flores

La Fiscalía encontró contradicciones en su declaración del pasado 5 de octubre porque negó su vínculo con los acusados y el uso de líneas telefónicas investigadas,. Esto se sumó a la venta de su auto y la merma de sus movimientos habituales.

Según el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el imputado será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria. En paralelo, siguen las tareas para identificar y capturar a otros involucrados.

Quiénes son los otros imputados por el triple crimen de Florencio Varela

Víctor Sotacuro Lázaro .

Matías Agustín Ozorio .

Magalí Celeste González Guerrero .

Miguel Ángel Villanueva Silva .

Iván Jeremías Giménez .

Milagros Florencia Ibáñez .

Daniela Iara Ibarra .

Maximiliano Andrés Parra .

Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta.