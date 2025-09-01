“Ring raje” fatal: un nene de 11 años fue asesinado a balazos por un vecino

La travesura de niños que implica el tradicional juego “ring raje”, que consiste en tocar los timbres de un vecindario y salir corriendo, tuvo un desenlace fatal recientemente en Houston, Estados Unidos.

El lamentable hecho tuvo lugar el último sábado, cuando un nene de 11 años jugaba con sus amigos al “ding dong ditch”, tal como se llama en aquel país.

El chico tocó el timbre de una casa y como respuesta recibió una ráfaga de disparos. Al darse cuenta de la situación, los vecinos de la zona lo llevaron a la guardia más cercana pero sin éxito.

Cómo ocurrió el asesinato

El episodio tuvo lugar cerca de las 23 hs en la calle Racine, en Houston, Texas. Desde el Departamento de Policía Houston, detallaron que un grupo de niños deambulada jugando al “ring raje” cuando tocaron timbre en una casa desde donde alguien abrió fuego. Los disparos alcanzaron a uno de los chicos por la espalda.

Si bien llegaron a trasladarlo al hospital local, la gravedad de las heridas y el estado crítico con el que ingresó no permitieron que los médicos pudieron hacer nada.

Por el hecho una persona fue detenida para ser interrogada, pero luego recuperó la libertad. En tanto, las autoridades emitieron una orden de allanamiento y la investigación continúa. La identidad de la víctima aún no fue confirmada.

Los testimonios de los vecinos de la zona en diálogo con medios locales denotan preocupación, a la vez que aseguran que este tipo de tragedias por el mal uso de armas de fuego se repite en todo el territorio estadounidense.