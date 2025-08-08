Revelaron lo que le decía el tío, supuesto asesino serial, a su sobrino: “Vení...”

El caso de Matías Jurado, detenido en el barrio Alto Comedero de Jujuy bajo sospecha de ser un asesino serial, sigue sumando detalles estremecedores. El fiscal Guillermo Beller brindó una conferencia de prensa en la que reveló parte de las declaraciones que resultaron determinantes para la investigación.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de un sobrino de Jurado, quien relató que, al visitar la casa, su tío le dijo: “Vení, si querés ver una persona muerta. Vení y entrá”. El joven, de 18 años, aseguró que al ingresar vio sangre por todas partes y salió corriendo del lugar.

La tía de otro de los sobrinos del acusado también aportó información clave. Contó, según Todo Jujuy, que durante una fiesta, el adolescente que vivía con Jurado, de apenas 16 años, le confesó que la noche anterior su tío había matado “a otro”. Aunque la familia no midió la gravedad en ese momento, luego se supo que la policía investigaba la desaparición de un hombre en situación de calle que podría estar vinculada al caso.

Hallazgos impactantes en la vivienda

En los allanamientos a la casa de Jurado, la policía encontró huesos quemados, manchas de sangre, restos de combustión y signos de posibles entierros clandestinos en el patio. Entre los elementos secuestrados había palas, una carretilla y herramientas de jardinería.

Asesino serial de Jujuy. El patio de Matías Jurado en Alto Comedero, Jujuy. (Foto: gentileza El Tribuno).

Uno de los datos más inquietantes fue que, según el fiscal, se halló piel humana en los platos de comida de los perros del domicilio, junto con cartílagos y cabellos. Se sospecha que parte de los restos humanos fueron consumidos por animales, lo que habría dificultado la recolección de pruebas.

Antecedentes y posibles víctimas

Matías Jurado cuenta con antecedentes penales: estuvo preso por robo agravado, amenazas con arma y recuperó la libertad condicional en 2020. La Fiscalía lo investiga por su presunta vinculación con al menos cinco desapariciones recientes.

Una de las víctimas sería Jorge Omar Anachuri, de 68 años, visto por última vez subiendo a un taxi junto al acusado. El chofer y el GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado. Todas las víctimas tenían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto previo con el detenido