Julieta Yasmín Gasse, de 32 años, maestra del jardín de infantes N° 4 del distrito 6 en Boedo, está acusada de realizar 105 transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito y débito de sus compañeros, por un monto total de $3.688.287.

Entre los gastos, según fuentes judiciales y periodistas, incluso compró un pasaje para viajar a Europa, donde se encuentra actualmente.

Cómo logró conseguir los números de las tarjetas

En el programa Alguien tiene que Decirlo de Radio Mitre, Mercedes Ninci explicó cómo operaba la docente: “Le roba los datos de las tarjetas de crédito. Unas me dicen a 3 compañeras, otras me dicen a 4”, relató la periodista. Además, señaló que la maestra fue descubierta al intentar realizar los mismos robos en otro colegio durante el turno tarde.

“Daba clase acá a la mañana, vino a hacer una suplencia, y a la tarde, en otra escuela, donde también hacía una suplencia. Así fue que se robó casi 3.700.000 pesos y viajó a España”, agregó Ninci.

El padre de Gasse, Benito, se presentó ante la fiscalía y ofreció devolver $1.200.000, mientras que la docente continúa en España. Por su parte, el fiscal especializado en ciberfraudes, Kessler, solicitó al juez Villanueva la firma de la orden de captura, que luego será enviada a Interpol para intentar detenerla en territorio europeo.

Finalmente, la periodista destacó que resta conocer qué medidas tomará el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se presume que la maestra ya fue separada de su cargo.