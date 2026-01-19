Policiales

Quién es Felipe Sosa, el detenido por el crimen de Erika Antonella Álvarez

“Muy peligroso y violento”: el sospechoso es un ex militar de 51 años, con un inquietante perfil.

Redacción Vía Tucumán

19 de enero de 2026,

El sospechoso fue detenido en Buenos Aires y la causa avanza con pericias para esclarecer el femicidio ocurrido en Manantial Sur

Felipe Sosa, detenido por el crimen de Érika Antonella Álvarez quedó en el centro de una dura descripción por parte de la querella.

Para el abogado de la familia, Carlos Garmendia, se trata de un hombre con formación militar y un recorrido laboral ligado al rubro de la seguridad privada, un combo que —según su mirada— vuelve imprescindible extremar recaudos mientras avanza la causa.

En la entrevista, el letrado no solo lo ubicó como el principal acusado y único detenido, sino que puso el acento en el temperamento y el potencial de daño que le atribuye: “muy peligroso y violento”, dijo, al explicar por qué considera que el expediente no debe leerse como un episodio menor.

Garmendia también deslizó líneas que, por ahora, se mantienen en el terreno de lo no probado públicamente: habló de una presunta vinculación con drogas en fiestas electrónicas.

Según indicó el doctor Garmendia en medios nacionales, “Estamos hablando de una persona con muchos contactos, que conoce sectores del poder político y del ámbito judicial”, afirmó, y agregó: “Creemos que no actuó solo. El cuerpo fue descartado de una manera que evidencia conocimiento para borrar pruebas

Todo ello aparece planteado como hipótesis de parte y será la investigación la que deberá confirmar o descartar con evidencia.

