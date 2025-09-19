Quién es el reconocido cantante que es sospechoso por la muerte de una adolescente: la encontraron en su auto y una canción podría ser clave

La investigación por la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, mantiene en vilo a Los Ángeles y al mundo de la música. El cuerpo de la joven, que había sido reportada como desaparecida en abril de 2024, fue encontrado el 8 de septiembre dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd, artista de 20 años que alcanzó fama global en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”.

Los hechos confirmados sobre el caso

El vehículo estaba estacionado en North Mansfield Avenue, en Hollywood Hills, y fue remolcado antes del hallazgo debido a que llevaba varios días abandonado.

Encontraron un cadáver en el Tesla de D4vd, el rapero que es parte de la grilla del Lollapalooza 2026

La Oficina del Forense del condado de Los Ángeles identificó a Celeste el 17 de septiembre . La causa de muerte aún no fue determinada.

D4vd no fue arrestado y, según las autoridades, coopera con la investigación , que continúa en curso para esclarecer cómo y cuándo el cuerpo fue colocado en el auto.



Un caso en desarrollo

Los investigadores analizan pruebas forenses y buscan reconstruir el vínculo, si lo hubo, entre el artista y la víctima. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales. La familia de Celeste abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.

Por el momento, el artista ha cancelado conciertos y está cooperando con la policía. Otras celebridades comenzaron a tratar de marcar diferencias con él y se espera más información en las próximas horas.

Las sospechas aumentaron luego de que se conoció que:

La policía confirmó que el cuerpo de Celeste presentaba un tatuaje en el dedo índice derechocon las letras “Shhh...”, realizado con tinta roja, un detalle corroborado también por la madre de la joven. El cantante también tiene el mismo tatuaje en el mismo lugar. La madre de la joven (quien la reportó como desaparecida) había relatado que su hija mantuvo una relación sentimental con un joven llamado David. Según información publicada por TMZ, en diciembre de 2023 se filtró la canción “Celeste_Demo unfin”, interpretada por el cantante, que incluye referencias explícitas al nombre de Celeste en varias líneas.

“Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes (La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Su olor impregna mi ropa como el tabaco)”, destaca entre las frases del tema.

Y también: “I hear her voice each time I take a breath / I’m obsessed (Oigo su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado)”.

Quién es D4vd

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, es un cantante y compositor estadounidense. Nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York, y más tarde se mudó a Houston, Texas.

Su carrera musical comenzó de manera inusual. Para evitar los problemas de derechos de autor en los videos de Fortnite que subía a YouTube, empezó a crear su propia música. La grababa con su teléfono y auriculares en el clóset de su hermana.

Saltó a la fama en 2022, cuando sus sencillos “Here with Me” y “Romantic Homicide” se hicieron virales en TikTok. Esto lo llevó a firmar con Darkroom e Interscope Records.

Su música se caracteriza por ser una mezcla de géneros como el R&B alternativo, indie y bedroom pop, y él mismo ha citado influencias del anime, de la literatura japonesa y de artistas como Radiohead y Billie Eilish.

En 2023, lanzó su EP debut, Petals to Thorns. Su primer álbum, Withered, fue publicado en 2025. Ha colaborado con otros artistas como Kali Uchis.