Un dramático episodio tuvo lugar este miércoles, cuando el activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello. Minutos después de las 18 hs (ARG) se confirmó que finalmente murió. Kirk era gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comentarista estaba participando en un evento en la Universidad Utah Valley, brindando una charla delante de cientos de personas cuando un disparo le perforó la zona del cuello.

En varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra uno de los oradores invitado. Por el hecho, hay un sospechoso detenido: también hay un video del momento de la aprehensión.

Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Quién era Charlie Kirk

Kirk nació en octubre de 1993, en Illinois, y tuvo dos hijos. Era un activista, escritor y periodista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

El momento previo al atentado contra Kirk

El orador prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Qué dijo Trump sobre el violento episodio

Antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.