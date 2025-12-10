Quién era Gustavo Suárez, el hombre que asesinó a su hijo y después se quitó la vida

Un estremecedor caso de filicidio seguido de suicidio conmociona al partido bonaerense de Coronel Suárez. Gustavo Suárez asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo Francisco, de apenas 4 años, y luego se quitó la vida. La Justicia trabaja para esclarecer lo ocurrido, en un contexto marcado por antecedentes de violencia familiar previamente denunciados.

Coronel Suárez: un hombre mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. (Foto: Google Maps, Gentileza)

Quién era Gustavo Suárez

El hombre, de 48 años, trabajaba como transportista y residía en la localidad de Huanguelén, en el partido bonaerense de Coronel Suárez. De acuerdo con fuentes del caso, la familia registraba antecedentes de violencia y existían medidas cautelares que habían vencido el 4 de diciembre. Su expareja, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, había radicado una denuncia el 7 de noviembre para solicitar una nueva prohibición de acercamiento.

Cuatro días después, el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, rechazó el planteo y derivó la causa al Juzgado de Paz, además de activar la intervención del Servicio Social local. Ese mismo día, el área municipal pidió que se establecieran medidas de protección para el niño.

Francisco tenía 4 años y vivía junto a su familia en Huanguelén, en Coronel Suárez.

El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz resolvió aplicar un “cese de medidas de perturbación” y autorizó que el menor continuara el contacto con su padre, al considerar que no existía un riesgo extremo.

Actualmente, la investigación quedó en manos de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Jorge Viego. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio”.