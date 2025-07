Qué dice la autopsia de la mujer embarazada que murió en un parque de diversiones en Vicente López

Lo que comenzó como una salida familiar durante las vacaciones de invierno terminó en una tragedia en Vicente López. Una mujer embarazada de 37 años, oriunda de Pergamino, falleció este martes por la tarde mientras visitaba la muestra interactiva Dinosaurios y el Mundo Jurásico, ubicada en un parque de diversiones de esa localidad bonaerense. El dramático episodio ocurrió delante de su esposo y su hijo.

Qué fue lo que pasó con la mujer

Según relataron testigos, la mujer comenzó a sentirse mal cerca de las 17 horas, en medio del recorrido por la exposición. Se descompensó repentinamente y se recostó en el piso, mientras los presentes llamaban al SAME. Cuando los médicos arribaron, constataron que la mujer no tenía signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación que se le realizaron en el lugar, no fue posible salvarle la vida.

Quién era la embarazada que murió en un parque de diversiones en Buenos Aires. (Gentileza)

Dada su condición de embarazo avanzado, fue trasladada de urgencia a la Maternidad Municipal de Santa Rosa, donde los médicos lograron practicarle una cesárea de emergencia. La beba nació con vida, pero permanece internada en grave estado, bajo pronóstico reservado.

Qué reveló la autopsia

Las primeras pericias médicas confirmaron que la causa de la muerte fue una preeclampsia severa, una afección grave del embarazo que genera hipertensión arterial y que, en este caso, derivó en un paro cardiorrespiratorio fulminante. Según fuentes judiciales, la víctima no presentaba antecedentes médicos relevantes ni complicaciones previas en su embarazo.

Su esposo también declaró ante las autoridades que la mujer asistía con frecuencia a controles prenatales y que no se había detectado ningún problema de salud en las últimas consultas. La causa está a cargo del fiscal Alejandro Guevara, de la Fiscalía de Vicente López.