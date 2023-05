Por amenazas contra el exintendente de General Rodríguez, detuvieron al primo de Juliana Awada

Juan Manuel Awada, el primo de Juliana Awada, la actual esposa del expresidente Mauricio Macri, fue arrestado este viernes en Banfield, provincia de Buenos Aires, acusado de haberle mandado mensajes amenazantes al exintendente de General Rodríguez, entre otros.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó el operativo de detención tras detectar que este hombre le habría enviado mensajes intimidatorios a Darío Kubar (exintendente de General Rodríguez) y al concejal Walter Polverini.

Además, participó el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, tras ser alertado por el propio Kubar sobre las amenazas que recibió a través de WhatsApp por parte de Awada.

El arresto se produjo en Banfield. Foto: Policía Federal Argentina

¿Qué decía el mensaje amenazante que habría enviado Juan Manuel Awada?

“Sos el primero que se cagó en mi campaña 2015. Hay un primo Awada del Líbano de visita en Buenos Aires, vino a buscar a Juliana a pedirle explicaciones, porque su marido declaró terrorista a Hezbollah. Vos sos el siguiente... Hoy te anduve buscando y no te encontré. Ya te voy a encontrar”, se podía leer en el mensaje.

Además, a través de publicaciones en Facebook, Awada incluyó en sus amenazas al concejal Walter Polverini: “Sos basura. Te voy a buscar a vos y a Polverini”.

La declaración del propio concejal indica que a Awada lo conocieron en 2016: “Esa persona se acercó al Consejo Deliberante a decir que él era primo de Juliana Awada y que quería una entrevista con el intendente, que en ese momento era Kubar. También recuerdo que él había dicho algo así como que había estado en el Líbano. A mí me pareció que no era un tipo muy normal, vino sobresaltado y le sugerimos que hiciera el pedido por la Secretaría de la Intendencia. No le di demasiada importancia”.

Y continuó Polverini: “A partir de las amenazas que recibió Kubar, lo busqué en la red social Facebook y me di cuenta de que ésta era la misma persona, y vi que tenía cierto acercamiento con grupos musulmanes o palestinos”.

Gracias a la investigación del fiscal Walter Velázquez, titular de la UFI N°9 de Moreno-General Rodríguez es que se pudo proceder a la detención de este hombre.

Los antecedentes penales de Juan Manuel Awada

La causa abierta contra el primo de la exprimera dama no es la única en su prontuario. En 2019, luego de maltratar a su expareja, secuestró a su hijo y estuvo prófugo de la Justicia. Tras una semana de estar desaparecido, fue atrapado en Mar del Plata.

Además, como antecedente disciplinario, el hombre fue despedido de un programa radial donde ejercía como conductor, por maltratos hacia sus compañeros y las familias de ellos, y por comentarios desagradables en las propias transmisiones en vivo, y acoso a las mujeres que trabajaban en su entorno.