Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: los detalles del caso

La fiscal federal Fabiana León pidió que se condene a 3 años y medio de prisión a Andrea del Boca por “defraudación contra la administración pública”, a raíz del financiamiento estatal irregular de la novela Mamá Corazón. El pedido fue en el marco del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) desde marzo pasado.

Para la fiscal, Del Boca es “partícipe necesaria” del delito de defraudación en perjuicio del Estado. Al mismo tiempo, solicitó que los implicados devuelvan el monto de US$ 3.126.000 al Estado.

La novela Mamá Corazón fue financiada con un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios. Además, la productora se quedó con la ganancia de la venta de la serie en el extranjero.

A Andrea del Boca se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora “tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación”.

Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas “arbitrarias y leoninas”, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos. La comercialización internacional de la novela se reservó para su propia productora.

Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar “involucrado el interés publico”, sostuvo la acusación que se leyó al inicio del juicio oral y público.

Además, la fiscal solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación; y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, como “partícipe necesario”.

Qué dice la causa

A mediados de 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” del delito de defraudación; mientras que Andrea del Boca fue procesada como “partícipe necesaria”, al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta. En aquel momento, a la actriz se le trabó un embargo por $50 millones. Es decir, se le inhibieron los bienes hasta cubrir la suma embargada. En abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.

“La maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”, dijo Ramos en aquel entonces. Y agregó: “Eso respondió a una voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes”.

Cómo fue el acuerdo con la productora de Andrea del Boca

El objetivo era que la novela fuera “financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca­ era una persona cercana al gobierno de ese entonces”, señaló el juez Ramos.

Según consigna Clarín, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa de la cartera encabezada por De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.