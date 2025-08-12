Perdió un dedo en el colectivo y le tienen que pagar una indemnización millonaria

Una pasajera que viajaba en colectivo por la Ciudad de Buenos Aires recibirá una indemnización de dos millones de pesos, más intereses, tras sufrir la amputación parcial de su dedo anular derecho en un insólito accidente ocurrido mientras descendía del transporte.

El accidente en Belgrano

El episodio sucedió poco antes de las 8 de la mañana del 22 de diciembre de 2018, en el barrio porteño de Belgrano. La mujer, que entonces tenía 30 años, viajaba en una unidad de una línea de colectivos que circulaba por Avenida Cabildo y Congreso.

Al bajar por la puerta trasera, se tomó de la baranda interna, pero su anillo quedó enganchado en un tornillo sobresaliente de la estructura. La fuerza del movimiento provocó que perdiera parte del dedo anular derecho.

Según el expediente, la pasajera no notó de inmediato la lesión. Primero escuchó el grito de un joven que estaba cerca y, al mirar su mano, advirtió la ausencia de su anillo. Solo al volver a subir al colectivo, vio que le faltaba parte del dedo, que comenzó a sangrar intensamente.

Fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAME, que la trasladó al Hospital Pirovano con diagnóstico de “amputación de falange”.

El fallo judicial

En primera instancia, el Juzgado Civil N° 13 condenó a la empresa responsable de la línea a pagar $2.000.000, más intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación, y a cubrir las costas del juicio.

La empresa y su aseguradora apelaron, pero la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la sentencia, responsabilizando a la compañía por no garantizar el correcto mantenimiento de la unidad.

El fallo remarcó que el accidente se debió a un desperfecto en la estructura interna del colectivo y que la empresa debía responder por los daños ocasionados a la pasajera.