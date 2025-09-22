Otra vez, un adolescente fue armado a una escuela de Mendoza: los detalles del caso

Apenas dos semanas después del caso que conmovió a Mendoza, cuando una chica de 14 años llegó armada a la escuela y se atrincheró por 5 horas, otro adolescente llegó armado al colegio.

En esta oportunidad, el caso fue abordado de otra manera porque hubo un aviso previo al arribo del joven. El hecho tuvo lugar en una escuela técnica de Guaymallén y, afortunadamente, no pasó a mayores.

El chico de 15 años llevó en su mochila una réplica de arma de aire comprimido, pero se lo contó a una compañera, con quien se cruzó en el colectivo rumbo a la institución.

Enseguida la chica le avisó a su tía, quien alertó a las autoridades del colegio. De esta manera, acorde al protocolo en estos casos, la directora y personal de la Dirección de Apoyo Escolar (DAE) recibieron al menor de edad en la puerta del colegio. También la familia del chico ya estaba al tanto.

Un hecho inédito en el colegio

El menor esperó la llegada de su madre en la dirección, en donde fue acompañado y contenido por los profesionales. A la vez, se constató que efectivamente en la mochila del niño había una réplica de aire comprimido calibre 9 mm, sin municiones. Otro dato que destacaron es que, ante la activación correcta del protocolo, el adolescente no llegó a mostrar el arma dentro de la escuela ni amenazó a nadie.

“Nos dijeron que se había activado el protocolo porque un chico había traído un arma. Estábamos por salir al recreo, pero quedamos unos 20 o 25 minutos encerrados. Yo me enteré por unos compañeros, pero nunca me imaginé que podía pasar una cosa así”, dijo uno de los estudiantes en diálogo con Aconcagua Radio.

Las autoridades confirmaron que, si bien el episodio no pasó a mayores y las clases continuaron con normalidad, algunos padres y tutores retiraron a algunos chicos por temor.

Todos los testigos que dieron su testimonio a la prensa local coincidieron en que “es la primera vez que viven una situación de ese tipo en el establecimiento”.

Por otro lado, las autoridades aseguraron que “no les constaba que el joven tuviese antecedentes conflictivos en el colegio”. Entre las próximas medidas que tomarán señalaron que habrá charlas y talleres de concientización con los alumnos del curso.