Operativo Lapacho: incautan coca, neumáticos y repuestos

Las fuerzas de seguridad de Tucumán llevaron adelante este sábado nuevos procedimientos en el marco del Operativo Lapacho, destinados a reforzar el control en los ingresos a la provincia por las distintas rutas.

Incautaciones de hojas de coca

En el Puesto Fronterizo 7 de Abril, personal policial inspeccionó dos camiones de una empresa de encomiendas procedentes de Salta con destino a Buenos Aires. Durante el control, se detectaron diez bultos con aproximadamente 90 kilos de hojas de coca en estado natural.

En otro procedimiento similar, efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo incautaron 55 kilos de hojas de coca tras revisar el compartimiento de equipaje de dos colectivos y las encomiendas de un camión, también provenientes de Salta con destino a Tucumán.

Neumáticos y artículos de bazar

Un equipo del Destacamento de Control Fronterizo Burruyacú-Cruce detuvo a una camioneta que regresaba desde Salta, en la que se hallaron ocho cubiertas y seis cajas con artículos de bazar.

Repuestos de motovehículos

En tanto, efectivos del Puesto Fronterizo Amaicha del Valle controlaron un vehículo conducido por un hombre oriundo de Santa María, Catamarca. Allí se secuestraron 12 bultos con repuestos de motovehículos de origen extranjero, con evidente destino comercial.

Intervención de la Aduana

En todos los casos, y bajo directivas del Juzgado Federal de turno, se consideró que los hechos configuran una infracción al Código Aduanero (Ley 22.415). Por ello, se dio intervención a la Dirección General de Aduanas Tucumán, que dispuso el secuestro de la mercadería y su posterior remisión al órgano de contralor para el correspondiente aforo.