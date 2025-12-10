“No existía riesgo extremo”: la polémica decisión que quedó bajo la lupa tras el crimen del niño de 4 años en Coronel Suárez

La localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, atraviesa horas de profunda conmoción tras una tragedia que sacudió a toda la comunidad. Durante la madrugada de este martes, un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de cuatro años y posteriormente se suicidó dentro de un camión estacionado al costado de una ruta provincial.

En medio de la tragedia, trascendió una decisión de las autoridades respecto a las denuncias previas y los antecedentes de violencia.

El episodio ocurrió pocos minutos después de la medianoche, en el acceso principal a Huanguelén, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60. Fuentes judiciales confirmaron que el autor del crimen, identificado como Gustavo Suárez, llamó a su expareja, una sargento de la Policía local, para informarle su ubicación y anunciarle que iba a matar al niño y luego quitarse la vida.

La mujer alertó de inmediato a sus colegas. Un móvil policial se dirigió al lugar y halló un camión Mercedes Benz 2035 detenido sobre la banquina. En su interior encontraron a Suárez sin vida, con un disparo en la cabeza y una pistola Bersa calibre .22 en la mano. El niño aún estaba con signos vitales, pero murió durante su traslado al hospital local.

Coronel Suárez: un hombre mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. (Foto: Google Maps, Gentileza)

Denuncias previas y antecedentes de violencia: “No existía riesgo extremo”

Según el parte policial, había antecedentes de violencia familiar entre los padres, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre. De acuerdo a lo que difundió TN, el 7 de noviembre, la mujer, que es policía, presentó una denuncia y pidió una medida de restricción de acercamiento contra Suárez.

De todas maneras, cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, no le dio lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

Ese día, el servicio local solicitó medidas de protección para el nene y el 14 de ese mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un “cede de medidas de perturbación”. Además, indicó que el menor siguiera teniendo relación con su padre, argumentando que no existía riesgo extremo.

La carta que dejó el hombre que mató a su hijo de 4 años

De acuerdo a lo que difundió TN, Gustavo Suárez publicó en su estado de WhatsApp los detalles del plan y a su exmujer le dejó esta carta antes de cometer el hecho: “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo“, le señaló a García.

“Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”

“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”, escribió, y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”, cerró.

La carta que le escribió Gustavo Suárez a su expareja y mamá del nene de 4 años.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, liderada por el fiscal Jorge Viego, bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Tragedia en la ciudad.

Otro caso que genera preocupación en Coronel Suárez

La conmoción también crece por un segundo hecho violento en la región. Maximiliano Eduardo Roth, condenado en 2022 por golpear brutalmente a una nena de dos años, recuperó la libertad por “buena conducta” y volvió a protagonizar un gravísimo ataque. Tras salir de prisión bajo el régimen de libertad asistida, fracturó el cráneo a su hijastro de 11 meses en una vivienda de Coronel Suárez.

De acuerdo con la denuncia formulada por su pareja, Roth mantuvo cautiva a la mujer y a sus dos hijos durante tres días, hasta que ella logró escapar y pedir ayuda. El bebé fue hallado con múltiples lesiones y permanece internado en terapia intermedia en el Hospital Penna, aunque fuera de peligro.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15, imputó a Roth por tentativa de homicidio. El acusado se negó a declarar. El expediente, según fuentes judiciales, fue remitido al fiscal Jorge Viego.

Ambos episodios reavivan el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección, los controles a personas con antecedentes de violencia familiar y los criterios para otorgar libertades anticipadas.