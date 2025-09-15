Murió una nena de 11 años tras ser atacada por 5 compañeros en el baño de la escuela

Una dramática situación ocurrió en una escuela de Belém do São Francisco, en el estado de Pernambuco, Brasil. Una nena de 11 años, identificada como Alicia Valentina, murió luego de haber sido atacada violentamente por cinco compañeros dentro del baño del establecimiento educativo, de acuerdo a lo que informó Radio Mitre. Este suceso traspasó las fronteras y por su delicadeza llegó a los portales de todo el continente.

El hecho sucedió el pasado 3 de septiembre, cuando cuatro varones y una chica interceptaron a la víctima y comenzaron a golpearla. Tras el ataque, la menor fue trasladada de urgencia a un hospital, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Qué se sabe sobre el ataque

De acuerdo con la investigación, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico producido por un golpe con un objeto contundente. La carátula del caso cambió de “lesiones” a “lesiones seguidas de muerte”.

Testigos señalaron que el motivo del ataque habría sido la negativa de la nena a aceptar “quedarse” con uno de los chicos involucrados.

El recorrido médico antes del fallecimiento

La madre de la menor relató que, en un primer momento, fue una profesora quien le avisó sobre lo ocurrido. La niña fue atendida en un hospital local, donde la dieron de alta. Sin embargo, al regresar a su casa comenzó a sangrar por un oído y a vomitar sangre.

Ante el empeoramiento de su estado, la familia la llevó al Hospital Municipal de Belém do São Francisco, y luego fue derivada al Hospital de Salgueiro, ubicado a unos 80 kilómetros. Finalmente, ingresó al Hospital da Restauração de Recife, donde el domingo por la noche se confirmó que tenía muerte cerebral.

Los estudios médicos confirmaron que la menor recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y que “no fue un simple cachetazo”. La Justicia brasileña investiga cómo ocurrió el ataque dentro del colegio y qué responsabilidades podrían caber a las autoridades educativas.