Murió por 45 minutos y sorprendió a todos con lo que experimentó: “No sentía...”

Un exfisicoculturista estadounidense estuvo clínicamente muerto durante 45 minutos y su testimonio sobre lo que vivió en ese lapso generó un fuerte impacto en redes sociales. Su experiencia, alejada de lo sobrenatural y repleta de una inquietante calma, despertó reflexiones en millones de personas.

Se trata de Clintel Mathis, quien atravesaba una complicada internación por problemas cardíacos. En un momento crítico, su corazón se detuvo por completo y durante tres cuartos de hora no presentó signos vitales. Sin embargo, contra todo pronóstico, fue reanimado por el equipo médico y logró sobrevivir, según informó Crónica.

Qué sintió durante los 45 minutos que murió

Lo que más llamó la atención no fue solo su recuperación, sino lo que contó tras volver en sí. Lejos de relatar visiones celestiales o encuentros espirituales, como ocurre en muchas otras experiencias cercanas a la muerte, Mathis describió un estado profundamente desconcertante. “No sentía que fuera yo”, afirmó con serenidad, y agregó: “No tuve sensación de estar en ningún lugar”.

Estas palabras, pronunciadas sin dramatismo, resonaron con fuerza en millones de personas. Su testimonio se viralizó rápidamente en TikTok y YouTube, donde acumuló millones de reproducciones. La forma pausada y directa en la que narró su experiencia fue uno de los factores que más impactaron a los espectadores.

Una pregunta que inquieta a todos: ¿qué hay después?

El video desató interpretaciones de todo tipo: desde debates médicos sobre la actividad cerebral en momentos extremos, hasta reflexiones filosóficas y espirituales sobre la conciencia y la vida después de la muerte. Muchos usuarios destacaron la honestidad con la que Mathis contó su historia, sin intentar convencer ni generar polémica.