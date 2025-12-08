Dos motochorros armados intentaron interceptar a una pareja de Tandil que circulaba en moto por el barrio Constitución, en Mar del Plata, durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió cuando se detuvieron en la zona de avenida Estrada y la costa.

El conductor consiguió acelerar y huir del lugar, y más tarde denunciaron que los mismos atacantes habrían intentado asaltar, pocos minutos antes, a otras dos personas en Parque Luro.

Así intentaron robarle a unos turistas en Mar del Plata

Las cámaras de seguridad de un comercio registraron el instante en que los dos motochorros se detuvieron frente a la pareja. Antes de que la acompañante alcanzara a descender, los delincuentes los intimidaron exhibiendo un arma de fuego.

Ante la amenaza, el conductor reaccionó de inmediato: aceleró con fuerza, llegó a rozar a uno de los asaltantes y se inició una persecución por avenida Estrada. Pese a la violencia del intento de robo, los atacantes no lograron alcanzarlos.

Tras perderlos de vista y regresar al comercio donde había quedado su pareja, el hombre relató que habían llegado a Mar del Plata para disfrutar del fin de semana largo.

Luego de que se difundiera el video del episodio, vecinos y testigos indicaron que los mismos motochorros habrían intentado cometer otro robo minutos antes en la zona de Parque Luro, en la intersección de Félix U. Camet y Florisbelo Acosta.