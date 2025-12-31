“Mi papá enterró...”: la aterradora frase que generó dudas en la búsqueda de Loan Peña

El testimonio de una persona menor de edad tuvo una aterradora frase que generó dudas en la búsqueda de Loan Peña. La investigación por el niño de 5 años que desapareció hace más de un año en la provincia de Corrientes sigue siendo uno de los interrogantes de este 2025.

“Mi papá enterró...”: la aterradora frase en la búsqueda de Loan Peña

Según el periodista Alejandro Pueblas, la hija de un amigo de Jorge Bertón, sentenció: “Mi papá enterró a Loan". Además, ella habría sido amenazada con “ser secuestrada” en caso de repetir la oración.

La imagen de referencia de Loan.

Bertón es hijo de Victoria Caillava, una de las personas detenidas en el caso Loan. Estas novedades derivaron en nuevos cuestionamientos hacia las pesquisas ya que contradicen el testimonio de acusado.

Las nuevas dudas en la búsqueda de Loan Peña

Bertón había mencionado en primera instancia haber usado un tipo de camioneta entre el 13 y 14 de junio de 2024. Posteriormente, aseguró que fue en otra y la Justicia no descarta que en realidad haya recurrido a un auto.

Previamente, su esposa también lo había colocado en una posición perjudicial. Deslizó que él estaba viajando en esos días y Bertón había informado que se encontraba descansando. Otro dato que complejiza su situación es que borró el historial de su celular, o habría entregado otro dispositivo a la Justicia, según informó el citado periodista.