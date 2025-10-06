Megaoperativo antinarco en el sur tucumano

La Policía de Tucumán, a través de la Dirección Drogas Peligrosas Sur (Didrop Sur), llevó adelante un importante operativo contra el narcomenudeo en el sur de la provincia. Las medidas incluyeron cinco allanamientos simultáneos en Concepción y Famaillá, con un saldo de ocho personas demoradas, cocaína, marihuana, psicofármacos y dinero en efectivo secuestrado.

El procedimiento se concretó luego de meses de investigación y fue coordinado por el comisario Miguel Castillo, bajo la supervisión del director general de la Dirección Drogas Peligrosas, comisario general Jorge Nacusse.

“Estamos culminando con éxito una investigación de varios meses”

El comisario general Jorge Nacusse destacó el alcance de los allanamientos: “Estamos culminando con éxito una investigación de varios meses, llevada a cabo por la Didrop Sur a cargo del comisario Miguel Castillo. Se realizaron cinco allanamientos en la ciudad de Concepción: en los barrios Primero de Mayo 1, Colegiales, Costanera y dos en la ciudad de Famaillá en un barrio conocido como Chacarita”.

“Toda la investigación derivó en ocho causantes demorados a la espera de la decisión de la UFINAR, todas estas personas con frondoso prontuario y antecedentes en lo que respecta a nuestra tarea específica, de los cuales tres están con arresto domiciliario por otras causas de infracción a la Ley de Estupefacientes”.

Según el parte policial, se incautaron 250 gramos de cocaína (equivalentes a 3.000 dosis), 150 gramos de marihuana (900 dosis), además de picadura y flores de marihuana. También se encontraron casi 200 comprimidos de psicofármacos, entre ellos Rivotril.

Dinero, celulares y herramientas de fraccionamiento

En los domicilios allanados, la Policía secuestró además cinco millones de pesos, 21 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, cuchillos y otros elementos vinculados al corte y fraccionamiento de estupefacientes.

“De esta manera se han desarticulado estos cinco lugares y puntos de venta de droga al narcomenudeo, estamos dando respuestas a la sociedad y a lo que nos pide el gobernador, el ministro, el jefe y subjefe de Policía”, añadió Nacusse.

El jefe de la Didrop Sur, comisario Miguel Castillo, explicó que la investigación comenzó por denuncias de vecinos: “Esto comenzó a raíz de la denuncia de varios vecinos que ponían en conocimiento que en barrio Costanera y en otros barrios de Concepción se comercializaba estupefacientes. Por tal motivo se solicitó un oficio de investigación a la doctora Andrea Sánchez de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo de la ciudad de Concepción".

“Luego de esto se estableció que dos domicilios de la ciudad de Famaillá eran los que les proveían de sustancias estupefacientes a estos kioscos, por lo que, una vez obtenidas las pruebas, se procedió al allanamiento de los domicilios, que resultaron positivos todos”.

En los procedimientos colaboraron efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), Infantería Sur y Oeste, lo que permitió asegurar los resultados positivos de la operación.