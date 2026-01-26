Matías Morla, abogado del papá de Bastian, teme por la vida de su cliente: “Puede tomar una determinación fatal”

Bastian permanece internado en Mar del Plata y lucha por su vida, luego del grave accidente que lo dejé malherido en Pinamar, cuando iba a bordo de una UTV, que chocó contra una Amarok.

Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera y un nene de ocho años está grave. (Foto: TN)

En medio de la tragedia, su padre fue imputado por negligencia, ya que llevaba al menor a upa y sin cinturón de seguridad. Matías Morla, el mediático abogado, lo está representando y, este lunes, habló del preocupante escenario que se presenta.

Para Morla, en caso de que Bastian tenga el peor final, la vida de su cliente corre peligro, debido al estado de shock y desesperanza que atraviesa.

“Está viviendo un momento de shock”

Para Morla, la imprudencia de su cliente no se compara con la responsabilidad de la Amarok en el hecho. “Cometió la imprudencia de ir sin cinturón y llevarlo a upa, es cierto. Pero fue con una señora que había sido recientemente madre, a una velocidad de 20 o 25, paseando, un paseo agradable, hasta que comenzó el infierno del Dante, que fue el peor momento que vivieron en su vida y que no termina”, describió el abogado.

En tanto, se refirió a cómo se encuentra anímicamente el padre del chico. “Está muy esperanzado y de repente está muy desesperanzado. En él conviven la mitad de esperanza y la mitad de desesperanza. Cada noticia buena está eufórico, cada noticia mala, cae mucho, que tampoco es normal", dijo.

Al mismo tiempo, se mostró preocupado porque el shock que se encuentra atravesando lo empuje a cometer una grave determinación. “Está viviendo un momento de shock porque está muy, muy cambiante. Lo noté y le dije a sus amigos y a sus parientes que tengan cuidado si el nene terminaba mal porque iba a tomar una determinación con su existencia. Lo noté muy mal, muy mal", señaló Morla.

“¿Pero usted cree eso o el papá de Bastian se lo dijo? Que si le pasaba algo a su hijo él iba a tomar una determinación sobre su vida”, preguntaron en LN+ para dejar en claro el asunto.

El abogado indicó que es una percepción suya. “No, lo vi, lo vi por su actitud, ya no tenía más sentido nada. Recordemos que es su único hijo, que él está separado, que es su vida el nene. Nunca vi a alguien tan, tan desesperado, tan desesperanzado", subrayó.