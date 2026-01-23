Preocupación por la salud de Bastian, el nene accidentado en Pinamar: será sometido a una cirugía de alta complejidad

La situación clínica de Bastian, el menor de 8 años que sufrió un grave accidente en la zona de médanos de Pinamar, sigue generando preocupación. El niño permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde continúa en estado delicado y bajo estricto monitoreo médico.

En las últimas horas, los profesionales que lo asisten confirmaron que será sometido a una cirugía de alta complejidad, una decisión tomada a partir de la evolución de su cuadro clínico.

Cómo será la nueva cirugía a Bastian

Según se informó, a Bastian se le practicará una traqueotomía, una intervención que permitirá asegurar una vía respiratoria más estable. La decisión fue tomada luego de que los médicos intentaran retirarle el respirador artificial, procedimiento que no tuvo el resultado esperado.

El nene de ocho años que sufrió el accidente en Pinamar

Al comprobar que el niño no podía respirar por sus propios medios, el equipo médico evaluó que la traqueotomía es necesaria para sostener su estado de salud y acompañar el tratamiento de las lesiones que presenta.

El último parte médico

De acuerdo al último informe difundido por las autoridades del hospital, el parte médico “no presenta cambios” en relación con el anterior. Este jueves, desde el centro de salud detallaron que el menor presenta una “falta de respiración espontánea de probable origen neurológico”.

El cuadro de Bastian se encuentra marcado por lesiones cerebrales y cervicales severas, consecuencia del violento choque ocurrido en la zona de médanos, por lo que su evolución continúa siendo seguida con extrema cautela.

El estado de salud sigue siendo delicado

Los médicos mantienen el pronóstico reservado y continúan evaluando la respuesta del niño a los tratamientos. La intervención quirúrgica prevista forma parte de una estrategia para estabilizar sus funciones vitales y facilitar su atención a largo plazo.

Mientras tanto, la familia permanece acompañada por el equipo de salud, a la espera de la evolución clínica tras la cirugía, en un contexto que sigue siendo de máxima preocupación.