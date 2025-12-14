Marina Jiménez, directora del Ballet Salta, habló tras ser condenada por abusar de su nieto: “Dediqué mi vida a los niños”

Marina Tondini de Jiménez, de 73 años, es la histórica directora del Ballet Salta que fue condenada a 10 años de prisión este mes tras ser encontrada culpable de abusar sexualmente de su propio nieto durante 7 años. La mujer que es figura importante del arte del país aún permanece en libertad y adelantó que apelará a un fallo.

Tondini rompió el silencio a los medios tras conocerse la condena en su contra y por los dichos públicos de su nieto. La bailarina aseguró que el procedimiento judicial fue “rápido” y destacó su labor en el arte durante años: "Toda mi vida la he dedicado a los niños y jóvenes”.

Tras la condena a la directora del Ballet Salta, habló la mujer (Gentileza)

La palabra de Marina Jiménez tras ser condenada por abuso

“He sido la madre que he podido ser, a pesar de mis viajes, a pesar de mis giras”, confesó Marina Tondini de Jiménez. Según relató la mujer, su hijo se casó con una de sus alumnas.

“Esta nuera jamás me quiso, siempre estuvo en competencia conmigo, siempre, a pesar que uno le dio el lugar para que se luzca. Siempre se las arreglaba”, agregó la bailarina en conversación con El Tribuno.

Marina Jiménez, condenada a 10 años por abusar de su nieto

En referencia a su nieto, Emanuela Jiménez, quien hizo la denuncia de abuso, la mujer comentó: “Me dio alegrías”. No obstante, señaló que las acusaciones no tienen relación con las pruebas. “Dice: ‘Yo iba siempre’, y mi nuera en la declaración dice: ‘Yo no los dejaba ir casi nunca’. O sea, hubo muchas falencias en la parte del juicio”, expresó Marina.

En ese sentido, la directora artística destacó que la relación con su nuera era conflictiva y estaba cargada de competencia y rencores. Además, habló de un conflicto económico con su nieto por una plata que desapareció de su hogar.

En cuanto al proceso judicial, la mujer contó que apenas estuvo “un día” en Comodoro Py, y no tuvo la posibilidad de presentar testigos. De igual manera, la bailarina afirmó que está segura de su inocencia.