Manejaba en Pinamar, dio positivo en el test de alcoholemia y dio una insólita explicación

Un hombre manejaba por la ruta 11 en Pinamar, frenó en un habitual control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Los agentes le preguntaron que consumió y su insólita respuesta fue: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”.

En Provincia rige la Ley de Alcohol Cero al Volante y el episodio fue registrado durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 393 y la secuencia fue captada por uno de los agentes de tránsito.

El procedimiento: qué número dio

A las 22:00 hs comenzó un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol. En esa línea, fue registrado el momento en que uno de los conductores realizó correctamente el test y mientras esperaba el resultado del mismo, le contó a uno de los agentes que “tomó vinagre”.

Segundos después, apareció en pantalla el número de alcohol en sangre del conductor: 1,21 gramos. Le siguieron haciendo preguntas, pero el hombre se mantuvo en su postura. “Sinceramente, no tomo alcohol”, reafirmó.

La situación ocurrió en Pinamar. Imagen ilustrativa.

El equipo descartó su explicación rápidamente y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa, acompañada de una suspensión.

El Operativo Sol en marcha

No fue el único caso que se dio durante el fin de semana. El Operativo Sol fue lanzado y el Ministerio de Transporte desplegó controles durante altas horas nocturnas en las rutas y autopistas bonaerenses, donde se llegaron a detectar alcoholemias de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Los operativos se hacen especialmente en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde se controlaron más de 1700 rodados y se retuvieron 50 licencias de conducir aproximadamente.