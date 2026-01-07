Macabro hallazgo sacude a un club del fútbol argentino: encontraron un cuerpo calcinado en su predio

La Justicia de Misiones investiga el macabro hallazgo de un cuerpo calcinado en una de las canchas auxiliares de Crucero del Norte, ubicado en la localidad de Garupá. El hallazgo fue reportado este martes por un trabajador de mantenimiento mientras realizaba tareas de corte de pasto en el predio.

Cómo se descubrieron los restos

Según informó Crónica, el cadáver se encontraba en estado avanzado de descomposición y presentaba signos de exposición al fuego. La zona fue rápidamente resguardada por la Policía para iniciar las pericias correspondientes y garantizar la seguridad en el lugar.

El área donde se encontraron los restos es de uso habitual para entrenamientos, aunque se trata de un sector alejado de la circulación diaria, lo que dificultó el acceso al público y al personal no autorizado.

Pericias y autopsia: claves para la investigación

Al predio acudieron peritos de la Policía Científica, un bioquímico y un médico policial, quienes realizaron evaluaciones preliminares. La Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que se realice la autopsia, que determinará la causa exacta de la muerte y las circunstancias de las quemaduras.

Por el momento, la identidad de la víctima se desconoce, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido. Los resultados de las pericias serán fundamentales para esclarecer cómo y cuándo ocurrió el hecho.

Lo que sigue en la investigación

El trabajo de los especialistas continuará en las próximas horas con la recolección de pruebas y análisis forenses que podrían aportar información clave sobre este caso. Mientras tanto, el predio permanece bajo custodia, y la comunidad local sigue conmocionada por el hallazgo.