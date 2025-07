La actriz Luisana Lopilato demandó a empresas de seguridad por el uso indebido de su imagen en una publicidad filmada cuando era menor de edad. El caso, que lleva más de 12 años en trámite judicial en Uruguay, tendrá una audiencia clave de alegatos el próximo miércoles 6 de agosto en el juzgado de Maldonado. La artista reclama una indemnización que podría superar los 5 millones de dólares, por daño moral, lucro cesante y uso comercial no autorizado.

El spot en cuestión se emitió en Punta del Este en mayo de 1994, y mostraba a una niña con un osito de peluche diciendo sentirse segura gracias a la protección de la empresa Punta Systems (Nautiland S.A.), una compañía de alarmas que, años más tarde, fue adquirida por la multinacional Prosegur.

Lopilato asegura que ella fue la niña que protagonizó el anuncio, el cual se mantuvo al aire durante más de una década, entre 1994 y 2006, incluso en pleno auge de su carrera, cuando interpretaba a Paola Argento en Casados con hijos (Telefe).

En ese entonces, la actriz pidió que se retirara el comercial por uso indebido de su imagen, pero el aviso continuó apareciendo en algunas piezas gráficas y calcomanías colocadas en viviendas y comercios.

La foto de Luisana Lopilato que llevó al conflicto millonario.

La denuncia y el reclamo millonario

En 2012, durante un viaje a Punta del Este, Lopilato advirtió que algunas casas aún exhibían pegatinas con su rostro infantil, lo que la llevó a presentar formalmente la demanda en 2013. Según consta en el expediente, el uso de su imagen habría continuado incluso después de la adquisición de Nautiland por parte de Prosegur en 2009, con apariciones en 2010 y 2013, según informó Radio Aspen y confirmó El Observador.

El expediente está a cargo del juez Federico Nicolás Rodríguez, quien ya dictó fallos parciales favorables a la actriz. Las empresas demandadas, sin embargo, niegan su responsabilidad directa y alegan que el caso prescribió, lo que será uno de los ejes centrales en la audiencia de alegatos prevista para el 6 de agosto.

El reclamo económico de Lopilato se basa en el uso continuado y no autorizado de su imagen de infancia, en un contexto comercial y sin contrato de por medio. La actriz argumenta que no solo no recibió compensación alguna, sino que su imagen fue utilizada durante años para representar seguridad y confianza, lo cual, a su juicio, genera un valor comercial que debe ser reconocido.

El caso podría sentar un precedente importante en la región sobre los derechos de imagen, especialmente en relación con menores de edad y con el uso de registros audiovisuales en campañas publicitarias de larga duración.