Los impactantes videos de la situación en Crónica TV: un hombre armado irrumpió en el canal

La madrugada de este lunes quedó registrada en imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y grupos de mensajería: un hombre con las facultades mentales alteradas ingresó al edificio de Crónica TV en San Telmo armado con un cuchillo, hirió a un guardia de seguridad y provocó destrozos antes de ser detenido por un grupo especial de la Policía de la Ciudad.

El momento captado por las cámaras

Los videos, tomados por testigos y cámaras de seguridad, muestran la llegada del intruso a la sede del canal ubicada en avenida Juan de Garay 140, cerca de las 5.30 de la mañana. En las imágenes se ve cómo el sujeto entra exigiendo “salir en vivo” mientras los empleados intentan detenerlo. Poco después, se observa el forcejeo en el que un trabajador de seguridad resulta herido de un puntazo.

Vidrios rotos y operativo policial

En otros registros se aprecia al hombre rompiendo vidrios en la planta baja, donde se encuentran los estudios, mientras personal policial valla la zona. La División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y el Grupo GEOF montaron un importante despliegue que también fue filmado por transeúntes: las imágenes muestran el momento en que los efectivos ingresan para reducir al agresor.

Detención y antecedentes

Gracias a la intervención de tres periodistas que notaron que el atacante ya no portaba el cuchillo y dialogaron con él, los uniformados lograron acercarse y detenerlo sin nuevos incidentes. Según el parte policial, el hombre fue trasladado al Hospital Argerich para su evaluación psiquiátrica y posee antecedentes por consumo de drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Investigación en curso

La Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños. El guardia de seguridad herido fue atendido y se encuentra fuera de peligro.