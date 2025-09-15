Un hombre armado irrumpió en Crónica TV este lunes 15 de septiembre: hirió a un guardia

La madrugada de este lunes se vivieron momentos de tensión en el edificio del canal Crónica TV, en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con las facultades mentales alteradas y con antecedentes penales ingresó armado con un cuchillo, atacó a un empleado de seguridad y provocó destrozos antes de ser reducido por un grupo especial de la Policía de la Ciudad.

El ingreso violento

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana en la sede ubicada en avenida Juan de Garay 140. Según el parte policial, el individuo entró al edificio manifestando que quería “salir en vivo”. Personal de seguridad intentó persuadirlo para que se retirara, pero el agresor reaccionó violentamente: le asestó un puntazo a uno de los guardias y luego descendió hacia la planta baja, donde se encuentran los estudios de televisión, rompiendo varios vidrios a su paso.

Operativo policial y negociación

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo que incluyó la participación de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y el vallado de la zona para resguardar a empleados y transeúntes. En un momento, tres periodistas que notaron que el atacante ya no portaba el arma blanca se acercaron para dialogar con él. Esa mediación permitió que los efectivos del Grupo GEOF ingresaran y lograran reducirlo sin nuevos incidentes.

Antecedentes y derivación médica

El hombre fue asistido por personal del SAME psiquiátrico y trasladado al Hospital Argerich para su evaluación. De acuerdo con los registros policiales, posee varios antecedentes por consumo de drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y cuenta con una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Causas judiciales

La Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a la rotura de vidrios durante el ingreso. El guardia de seguridad herido fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

El incidente, que se produjo mientras la programación del canal continuaba en vivo, generó preocupación entre trabajadores y vecinos, aunque gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad no se registraron víctimas de mayor gravedad.