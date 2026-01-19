Lomas de Tafí: rescataron una boa y la preservarán para charlas educativas

En Lomas de Tafí, una familia pidió asistencia tras encontrar una serpiente boa dentro de su vivienda y buscó una salida segura para proteger a sus hijos. La intervención estuvo a cargo de personal de la División Delitos Rurales y Ambientales Norte N° 4, que llegó al domicilio y constató que el animal estaba contenido de manera segura, sin contacto con las personas.

Con el operativo ya en marcha, los efectivos realizaron el rescate del ejemplar y dieron aviso a los organismos competentes. La boa fue trasladada al Instituto Miguel Lillo, donde quedará preservada y será destinada a actividades educativas, como charlas de concientización. El procedimiento se encuadró en la Ley Provincial N° 6292 de protección de flora y fauna silvestre.