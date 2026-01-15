Lastenia: se hizo pasar por abogada en una comisaría y terminó aprehendida

Una mujer de 61 años fue aprehendida este miércoles en la Comisaría de Lastenia luego de presentarse como abogada y pedir entrevistar a un detenido para “asesorarlo” en temas legales. La situación derivó en una causa por usurpación de títulos y honores, tras verificarse que la supuesta profesional no figuraba en el padrón del Colegio de Abogados.

La visita, el pedido y las primeras sospechas

El episodio ocurrió pasadas las 13 horas, cuando la mujer se presentó en la dependencia policial y solicitó una entrevista con un hombre privado de su libertad.

Según el reporte, el jefe y el segundo jefe de la comisaría advirtieron que la visitante se mostraba nerviosa, lo que motivó controles internos sobre su identidad y matrícula.

La verificación en el Colegio y la intervención fiscal

Al revisar el padrón del Colegio de Abogados, los efectivos constataron que la mujer no estaba registrada. Ante la presunta maniobra, tomó intervención la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones, que ordenó requerir las planillas de antecedentes de la acusada y avanzar con las medidas correspondientes.